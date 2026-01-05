Российские дроны ударили по американскому маслозаводу в Днепре. На дороги вылилось 300 тонн масла

Войска РФ нанесли удар дронами по заводу по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащему американской компании Bunge, сообщил мэр города Борис Филатов.

По словам чиновника, в результате атаки на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла. Из-за этого проезд по городской набережной будет невозможен в течение двух-трех суток, предупредил мэр.

В местных пабликах появились фото последствий разлива масла, а также видео прямого удара дрона по заводу.

«Россияне разбомбили американскую собственность, потому что завод принадлежит компании „Бунге“ из Сент-Луиса, Миссури. Расскажите об этом миру», — написал Филатов в своем телеграм-канале.

Американская компания Bunge работает в Украине с 2002 года и входит в число лидеров по экспорту зерна и производству подсолнечного масла, пишет «Интерфакс-Украина». Основные активы компании в Украине — дочернее предприятие «Сантрейд», сеть элеваторов, терминал в Николаевском морском порту, а также Днепропетровский маслоэкстракционный завод, где производится популярная марка подсолнечного масла «Олейна».