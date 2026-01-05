Николас Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстали перед судом в Нью-Йорке.

В ходе первого заседания суда супругам Мадуро будут формально зачитаны обвинения, и судья убедится, что у них есть адвокаты. Также судья рассмотрит возможность их выхода под залог — однако, отмечает CNN, удовлетворение этого ходатайства маловероятно.

После этого суд установит предварительный график обмена доказательствами и досудебных ходатайств. Как пишет Bloomberg, основной процесс, вероятно, начнется только в 2027 году.

Мадуро обвиняют в «наркотерроризме», продаже кокаина, а также владении оружием и взрывчаткой «с целью навредить США».

Мадуро и его жена были похищены американским спецназом из своей резиденции в Каракасе в ночь на 3 января. Сначала их доставили на американский военный корабль, после чего перевезли на самолете в Нью-Йорк.

Мадуро и Флорес до суда содержались в изоляторе в Бруклине, предназначенном для особо охраняемых лиц. В этом изоляторе в разное время сидели создатель картеля «Синалоа» Хоакин Гусман (Эль Чапо), предполагаемый убийца главы компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне, рэпер Шон Комбс (Пи Дидди) и сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл.

