Масштабное отключение электроэнергии произошло на юго-западе Берлина в результате возгорания вантового моста на электростанции Лихтерфельде, пишет Tagesspiegel.

С утра 3 января без света и отопления остались 45 тысяч домохозяйств и две тысячи предприятий. К утру воскресенья около десяти тысяч домов удалось вновь подключить к сети. Однако по прогнозам властей полностью энергоснабжение большинства пострадавших абонентов будет восстановлено только к 8 января.

Местные власти считают произошедшее умышленным поджогом. Как отмечает Deutsche Welle, на кабельном мосту через канал Тельтов были размещены «зажигательные устройства» и в результате возникшего пожара были уничтожены или повреждены несколько кабелей высокого и среднего напряжения.

Тем временем ответственность за поджог кабелей на электростанции взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан» (Vulkangruppe). Их письмо поступило в местную полицию и было признано подлинным.

Свои действия анархисты назвали «успешной диверсией» и «актом самообороны и международной солидарности со всеми, кто защищает Землю и жизнь».

«Вулкан» заявляет, что целью акции было не отключение электроэнергии, а ущерб индустрии ископаемого топлива. «Мы приносим извинения менее обеспеченным жителям юго-западного Берлина. Наше сочувствие к многочисленным владельцам вилл в этих районах ограничено», — говорится в письме группировки.

Группировка «Вулкан» уже более десяти лет совершает атаки на критическую инфраструктуру Берлина.