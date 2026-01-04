Мэр Москвы сообщил о массовой атаке украинских дронов. Сбиты 32 беспилотника. В аэропортах задержаны десятки рейсов

Обновлено. Число сбитых беспилотников, летевших на Москву, увеличилось до 32, заявил Сергей Собянин.

Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили днем 4 января 25 украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в телеграм-канале.

Чиновник не привел никаких подробностей о возможных последствиях атаки, отметив лишь, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков дронов.

Минобороны РФ не отчитывалось о массовом уничтожении дронов на подлете к Москве.

Согласно заявлению Росавиации, днем в воскресенье в московском регионе «для обеспечения безопасности полетов» временно прекратили работу аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.

Позже в ведомстве сообщили, что ограничения в Жуковском сняты, а аэропорты Внуково и Домодедово «принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами».

По данным телеграм-каналов, из-за атаки дронов в московских аэропортах в общей сложности задержаны около 200 рейсов.

Вечером и ночью 3 января Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили 21 украинский дрон на подлете к Москве. Аэропорты московского региона также временно приостанавливали свою работу.