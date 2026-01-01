Жители Сочи и других городов Кубани остались без света и тепла на Новый год

В нескольких районах Краснодарского края произошло отключение электричества и отопления из-за обильного снегопада 31 декабря, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи», — сообщил глава региона днем 1 января.

По состоянию на 14:00 мск, заявил Кондратьев, без света оставались около 43 тысяч человек. Восстановлением подачи электроэнергии занимались более 120 ремонтных бригад.

Как сообщил губернатор, подачу тепла восстановили практически во всем крае, кроме Белореченского района.

В этом районе перед Новым годом без электричества остались почти 85 тысяч потребителей в 63 населенных пунктах, сообщил глава Белореченского района Сергей Сидоренко. По его словам, электричество отключилось в 03:40 ночи 31 декабря. Когда стало известно, что свет не появится до конца дня, в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

На территории Белореченского городского поселения открыли два пункта временного размещения, где суммарно могут находиться 1100 человек. Также в Белореченске организовали раздачу воды в бутылках.

Как сообщили в оперативном штабе региона, из-за непогоды и обледенения проводов в Краснодарском крае задержали около 50 пассажирских поездов.