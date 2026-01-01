ВСУ в новогоднюю ночь ударили по кафе в аннексированном селе Хорлы, заявили местные власти. Погибли более 20 человек

Глава аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по кафе и гостинице в селе Хорлы на побережье Черного моря в ночь на 1 января.

В результате атаки трех беспилотников, по словам Сальдо, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Более 50 человек получили ранения. Среди пострадавших четверо детей, заявили в администрации аннексированного региона.

Сальдо заявил, что ВСУ ударили «по месту, где мирные жители встречали Новый год». «Удар был нанесен после работы разведчика — почти под бой курантов», — добавил он.

Как заявили в администрации Хорлов, удар нанесли по трехэтажному зданию, где располагаются гостиница и кафе, здание принадлежит некой Бугановой, пишет «Российская газета».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В Генштабе ВСУ на момент публикации заметки не комментировали случившееся.