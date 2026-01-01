В Иране во время протестов убит сотрудник служб безопасности

Сотрудник служб безопасности Ирана убит в ходе протестов против высокой инфляции, охвативших всю страну, сообщает 1 января агентство Reuters, ссылаясь на сообщение государственного телевидения Ирана.

Инцидент произошел в ходе столкновений в городе Кухдешт на западе Ирана вечером 31 января. Как сообщило агентство Fars, убит 21-летний участник военизированного формирования «Басидж», которое подчиняется Корпусу стражей исламской революции и участвует в разгоне протестов.

В Fars сообщили, что 13 полицейских и членов «Басидж» получили ранения в результате того, что в них бросали камни.

Как отмечает BBC News, на кадрах, снятых в Кухдеште в этот день, видно, что сотрудники служб безопасности стреляют по протестующим.

Демонстрации в Иране начались в минувшее воскресенье, 28 декабря, после того, как торговцы на рынке в Тегеране закрыли свои лавки, протестуя против высокой инфляции и падения курса местной валюты. В следующие дни протесты распространились по всей стране, к ним присоединились студенты и жители городов. Сотрудники служб безопасности задерживают протестующих, в некоторых районах происходят перестрелки и столкновения.

Как отмечает Reuters, волнения в Иране стали самыми значительными демонстрациями со времени общенациональных протестов три года назад.