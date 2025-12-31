В Подольске произошла массовая драка со стрельбой

Несколько десятков человек устроили драку в Подольске Московской области в ночь на 31 декабря, сообщили российские телеграм-каналы Mash и Shot, близкие к силовым структурам.

По их данным, от 30 до 40 человек устроили драку возле торгового центра «Гран». По предварительной информации, конфликт между двумя группами молодых людей возник в ресторане «Хансарай», после чего они вышли на улицу.

Судя по кадрам очевидцев, в определенный момент кто-то из участников драки открыл стрельбу, предположительно, из травматического оружия.

Внимание. На записи слышен мат.

В ГУ МВД по Московской области сообщили, что установили и задержали участников драки. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося. По данным полиции, за медицинской помощью никто не обращался.