В Подольске произошла массовая драка со стрельбой
Источник: Mash
Несколько десятков человек устроили драку в Подольске Московской области в ночь на 31 декабря, сообщили российские телеграм-каналы Mash и Shot, близкие к силовым структурам.
По их данным, от 30 до 40 человек устроили драку возле торгового центра «Гран». По предварительной информации, конфликт между двумя группами молодых людей возник в ресторане «Хансарай», после чего они вышли на улицу.
Судя по кадрам очевидцев, в определенный момент кто-то из участников драки открыл стрельбу, предположительно, из травматического оружия.
Внимание. На записи слышен мат.
В ГУ МВД по Московской области сообщили, что установили и задержали участников драки. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося. По данным полиции, за медицинской помощью никто не обращался.