Лидеры стран Европы созвонились после заявления России, что Украина атаковала резиденцию Путина

Лидеры нескольких стран Европы провели телефонные переговоры в связи с заявлением России, которая обвинила Украину в атаке на резиденцию Владимира Путина на Валдае, сообщило агентство Bloomberg вечером 30 декабря.

В телефонной конференции участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсети икс, что 30 декабря «состоялась плодотворная дискуссия с европейскими лидерами о нашей поддержке Украины, ее безопасности и восстановлении страны».

«В конечном итоге процветание свободного украинского государства зависит от его вступления в ЕС. Это также ключевая гарантия безопасности самой страны», — отметила фон дер Ляйен.

Власти России утверждают, что Украина пыталась атаковать беспилотниками резиденцию Путина в ночь на 29 декабря. Никаких доказательств в Москве не привели. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ужесточит свою позицию на мирных переговорах, а атака не останется без ответа.

Была атака или нет?

