Беспилотники Украины атаковали в Туапсе завод «Роснефти»

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по Туапсе в Краснодарском крае в ночь на 31 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

По его данным, в результате удара на территории НПЗ возник пожар на площади 300 квадратных метров, его быстро потушили. Как сообщает Astra, под удар попал Туапсинский нефтеперерабатывающий завод — предприятие «Роснефти».

Кроме того, в результате атаки в порту Туапсе возник пожар на одном из причалов, его быстро потушили, заявили в оперативном штабе.

По данным властей, в результате атаки пострадали два человека, повреждения получили пять жилых домов.

В Минобороны РФ сообщили, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 86 беспилотников Украины, в том числе пять в Краснодарском крае.