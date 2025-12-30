Министерство культуры Украины переименовало Национальную музыкальную академию Украины имени П. И. Чайковского, убрав из ее названия имя русского композитора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Теперь учебное заведение называется Национальная музыкальная академия Украины.

«Продолжаем процесс деколонизации украинской культуры. Решение принято в соответствии с Законом Украины „Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии“, а также законов „О высшем образовании“ и „О культуре“», — заявила министр культуры Татьяна Бережная.

Основанием для переименования стало, как утверждается, заключение экспертной комиссии Украинского института национальной памяти, которая посчитала, что использование имени Петра Чайковского «является символикой российской имперской политики и не соответствует действующему законодательству».

«Громадське» отмечает, что дискуссия о переименовании академии велась с 2022 года. В июне того года Ученый совет академии рассматривал вариант с переименованием, но в итоге решил оставить в названии имя композитора. После этого студенты и выпускники академии опубликовали открытое письмо, в котором попросили убрать имя Чайковского из названия. Экспертный совет Минкультуры отмечал, что имя Чайковского может присутствовать в украинском культурном и общественном пространстве, так как он не был «имперским шовинистом, врагом гуманизма или общечеловеческих ценностей как таковым». При этом совет рекомендовал заведению отказаться от фамилии композитора в названии. Коллектив академии не смог решить, нужно ли убирать имя композитора из названия заведения, и отложил этот вопрос для дальнейшего изучения.

Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского была основана в 1913 году.