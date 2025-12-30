В Германии в рождественские выходные обокрали банк Sparkasse. Преступники взломали около трех тысяч сейфов и похитили десятки миллионов евро

Преступники ограбили отделение банка Sparkasse в в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, похитив деньги и ценности на несколько десятков миллионов евро, сообщают Associaded Press и Deutsche Welle.

В отделении взломали около 3200 банковских сейфов, из-за чего пострадали около 2700 клиентов, следует из данных полиции и самого банка. Точная сумма похищенного пока неизвестна, поскольку обычно банки не знают, что хранится в сейфах, в которых часто находятся деньги, золото и драгоценности.

Представитель полиции Томас Новачик сообщил AP, что ущерб мог составить от 10 до 90 миллионов евро. Deutsche Welle пишет, что из банка похитили ценности примерно на 30 миллионов евро. Это одно из крупнейших банковских ограблений в истории криминальной полиции Германии.

Преступники проникли в банк во время длинных выходных, приуроченных к Рождеству, которые продолжались с 25 по 28 декабря. Полиция и пожарные обнаружили взлом в ночь на понедельник, 29 декабря, когда проверяли здание банка из-за сработавшей пожарной сигнализации. Они обнаружили дыру в стене хранилища.

Полиция считает, что преступники проникли в банк через соседний паркинг и несколько других помещений. По версии следствия, чтобы проломить стену в хранилище, преступники использовали мощный специальный бур. Свидетели рассказали, что в выходные видели несколько мужчин, которые несли большие сумки на парковку. На камеры видеонаблюдения попали люди в масках, которые находились внутри черного автомобиля, саму машину ранее угнали.

Во вторник, 30 декабря, банк в Гельзенкирхене не работал. Возле Sparkasse собрались около 200 человек, которые требовали впустить их внутрь. На своем сайте банк призвал клиентов не посещать отделение. «Мы согласовываем со страховой компанией, как можно наиболее удобным для клиентов образом компенсировать ущерб», — заявили в Sparkasse.