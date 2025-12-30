Умер иллюзионист Эмиль Кио

Иллюзионист Эмиль Кио, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный.

Российская ассоциация иллюзионистов

«Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста! Земля вам пухом», — написал Запашный.

Настоящее имя иллюзиониста — Эмиль Эмильевич Ренард-Кио. Он сын советского циркового артиста Эмиля Теодоровича Ренарда-Кио. Оба выступали под псевдонимом Эмиль Кио.

Эмиль Кио — младший начал выступать в аттракционе своего отца в качестве ассистента с 1961 года. Позже он создал собственный иллюзионный аттракцион, с которым гастролировал по миру.

Кроме того, Эмиль Кио известен как автор рубрики «По ту сторону фокуса», которую вел в журнале «Юный техник» в 1976–1992 годах. В ней он рассказывал, как показывать фокусы.

Кио возглавлял Союз цирковых деятелей России с 1991-го по 2016 год.