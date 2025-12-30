Три города Московской области частично остались без электричества

Жители трех городов Московской области — Раменского, Жуковского и Лыткарино — частично остались без электричества вечером 30 декабря.

Как сообщили в компании «Россети Московский регион», произошло автоматическое отключение на высоковольтной подстанции. На кадрах очевидцев видно, что в городах без света остались целые районы.

До конца неясно, как много человек остались без электричества. В Раменском живет 113 тысяч человек, в Жуковском — 110 тысяч, в Лыткарино — 66 тысяч.

Жители Раменского пожаловались, что в некоторых домах помимо электричества пропало отопление.

Компания «Россети» заявила, что рассчитывает восстановить подачу электроэнергии к концу дня. К 21:20 мск электричество вернули более чем трети потребителей, которые остались без света.

Отключение электричества произошло на фоне атаки беспилотников Украины на Москву и Московскую область. Как сообщили в Минобороны РФ, вечером российские силы ПВО сбили пять дронов в Подмосковье. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в направлении города летели пять дронов, их сбили.