Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов вышел на свободу после 12,5 лет заключения

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, который был осужден по делу о получении взятки, вышел на свободу из колонии, сообщают «Ведомости» и 76.ру.

Срок бывший мэр отбывал сначала в колонии в Рыбинске, а затем в ИК-1 Тверской области. Урлашов должен был освободиться 2 января 2026 года, однако, как пояснил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Тверской области, если срок заканчивается в выходной или праздничный день, осужденного освобождают перед праздниками.

Евгений Урлашов занял пост мэра Ярославля 1 апреля 2012 года (он шел на выборы как беспартийный самовыдвиженец), а в июле 2013-го его задержали. Уголовное дело против него было возбуждено после заявления директора компании «Радострой» Сергея Шмелева, который утверждал, что мэр и его команда вымогали у фирмы деньги. Позже мэра обвинили в получении взятки от еще одного местного предпринимателя.

В 2016 году Урлашова приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима по обвинениям в покушении на получение взятки в размере 14 миллионов и в получении взятки в размере 17 миллионов. Сам он вину не признал. Урлашов был последним мэром Ярославля, которого выбирали жители.

