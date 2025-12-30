Binance приостановил вывод средств на карты в Украине

Криптовалютная биржа Binance с 29 декабря приостановила прямой вывод средств на банковские карты для пользователей из Украины, пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение биржи.

Платформа приостановила несколько ключевых функций: пользователи до отдельного уведомления больше не могут выводить средства напрямую на банковские карты VISA и MasterCard, а также прекращено выполнение автоматических регулярных покупок криптовалюты (Recurring Buy).

Для вывода средств остались доступны SWIFT-переводы и P2P-торговля, отмечает «РБК-Украина». Пользователям также по-прежнему доступны пополнение и покупка криптовалюты с карт VISA и MasterCard, депозиты через Apple Pay и Google Pay.

Отмечается, что платежный сервис Zen.com, который часто используется для операций с евро и другими валютами, возобновит полноценную работу для депозитов и вывода средств с 6 января 2026 года.