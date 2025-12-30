Актер Идрис Эльба стал рыцарем

Британский актер Идрис Эльба получил рыцарский титул, сообщает BBC News, ссылаясь на новогодний список лауреатов государственных наград Великобритании. Всего в этом году король Карл III наградил 1157 человек.

Власти Великобритании отметили актера за вклад в работу с молодежью. Его фонд Elba Hope Foundation среди прочего проводит кампанию против преступлений с применением холодного оружия среди молодых людей.

«Я надеюсь, что мы сможем привлекать больше внимания к тому, насколько важна постоянная и практическая помощь молодежи, и к тому факту, что мы все несем ответственность за то, чтобы помочь найти альтернативу насилию», — сказал сэр Идрис.

Идрис Эльба наиболее известен по ролям Нельсона Манделы в фильме «Мандела: долгий путь к свободе», детектива Джона Лютера в сериале «Лютер» и Стрингера Белла в «Прослушке». Он также озвучил и воплотил образ шпиона Соломона Рида в дополнении к видеоигре Cyberpunk 2077 «Призрачная свобода».