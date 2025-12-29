Суд отказался рассматривать иск россиян, пытавшихся оспорить блокировку звонков в Telegram и WhatsApp

Таганский районный суд Москвы прекратил производство по административному иску, который группа россиян подала к Роскомнадзору и Минцифры из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp, сообщила пресс-служба московских судов.

Истец (им выступил калужский активист Константин Ларионов) не представил доказательств, что он «уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев информационных ресурсов Telegram и WhatsApp», сообщили в пресс-службе.

23 декабря Таганский суд Москвы зарегистрировал административный иск от 42 россиян — пользователей Telegram и WhatsApp — к Роскомнадзору и Минцифры. Они просили признать незаконными и необоснованными действия этих ведомств по блокировке звонков в мессенджерах и утверждали, что ограничения нарушают права и интересы граждан России. Одним из инициаторов иска выступил активист и политик из Калуги Константин Ларионов, рассказавший изданию «Берег», чего он и его соискатели хотят добиться в суде. По данным пресс-службы московских судов, на момент прекращения производства истцов было уже 106.

