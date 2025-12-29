Reuters: Hyundai не может выкупить обратно свой завод в Петербурге. Компания продавала его после начала войны за 10 тысяч рублей

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai не может выкупить обратно свой бывший завод в Санкт-Петербурге, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ситуация не позволяет нам выкупить акции», — сказал собеседник агентства. По его словам, это связано с продолжающейся российско-украинской войной и действующими из-за этого санкциями.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге был открыт в 2010 году. Он приостановил работу в марте 2022 года, через несколько недель после начала полномасштабной войны в Украине. В декабре 2023 года Hyundai объявила, что продаст завод российской компании AGR Automotive Group за «символическую сумму» — 140 тысяч вон (около 10 тысяч рублей по тогдашнему курсу).

Как пишет Reuters, сделка предполагала опцион на обратный выкуп сроком на два года. Он истекает в январе 2026 года. Остается не ясным, удастся ли южнокорейской компании договориться о продлении опциона или это приведет к окончательной потере права на выкуп завода.

Reuters отмечает, что Hyundai стала не единственной компанией, которая продала свои заводы и производства российским компаниям за символические суммы с условием об опционе на обратный выкуп в установленные сроки. В октябре японская Mazda Motor лишилась такого права. Она не выкупила 50% своего российского завода у бывшего партнера Sollers.

Renault, Ford, Nissan и Mercedes-Benz также имеют опционы на обратный выкуп, срок действия которых истекает в период с 2027 по 2029 год. Toyota и Volkswagen продали свои активы без права обратного выкупа.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу после почти двухлетнего простоя в январе 2024 года. На предприятии выпускают автомобили Solaris из машинокомплектов, оставшихся от Kia и Hyundai.