РБК: производитель «Оземпика» пытается добиться прекращения экспорта российского аналога препарата
Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, которая производит препарат для похудения «Оземпик», оспаривает законность экспорта его российского аналога от компании «Герофарм» за рубеж.
В 2023 году компания «Герофарм» получила принудительную лицензию на аналог «Оземпика» под брендом «Семавик» и вывела его на три зарубежных рынка — в Казахстане, Азербайджане и Парагвае.
Процесс в российском суде проходит в закрытом режиме, но подробности дела стали известны РБК из письма, которое представитель Novo Nordisk направил в ноябре в Роспатент. Авторы письма просят Роспатент внести в ведомственный реестр изобретений информацию о том, что выданная «Герофарму» принудительная лицензия исключает экспорт российского аналога за рубеж.
В Novo Nordisk опираются на решение Суда по интеллектуальным правам, который рассмотрел спор датской компании с российской в мае 2025 года. Из судебного постановления, как указывает защита Novo Nordisk, следует, что предоставление «Герофарму» принудительной лицензии в отношении экспорта признано незаконным. Представитель Novo Nordisk пишет, что суд исключил экспорт, поскольку решение о таком использовании принимает правительство.
В «Герофарме» решение Суда по интеллектуальным правам трактуют иначе и настаивают, что суд предоставил компании право «использовать изобретения любыми не противоречащими закону способами».
Под торговым наименованием «Оземпик» Novo Nordisk выпускает препарат семаглутид, который изначально предназначался для лечения сахарного диабета 2-го типа. Однако затем препарат показал беспрецедентно хорошие результаты в лечении ожирения. В конце 2023-го журнал Science назвал семаглутид научным прорывом года, а капитализация его датского производителя в какой-то момент превысила ВВП самой Дании. Еще один препарат такого рода — тирзепатид, который выпускает американская Eli Lilly. В марте 2023 года Novo Nordisk объявила о прекращении поставок «Оземпика» в Россию, и в стране начали появляться его аналоги от российских компаний.