Путин подписал указ о непрерывном военном призыве в 2026 году

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году, сообщает «Интерфакс» 29 декабря.

Согласно указу, призыв на военную службу продлится весь год — с 1 января по 31 декабря.

В армию собираются призвать 261 тысячу человек в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.

В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что новобранцев в войска, как и раньше, будет отправлять два раза в год.

В России в 2025 году приняли закон, предусматривающий призыв граждан на военную службу в течение всего календарного года. Путин подписал соответствующий закон в начале ноября.

С 1 января 2026 года военкоматы в течение всего года смогут отправлять повестки призывникам, организовывать медицинское освидетельствование и проводить заседания призывной комиссии.

С 2024 года возраст призыва граждан на военную службу в России увеличен до 30 лет.

