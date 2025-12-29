На войне с Украиной погиб бывший красноярский депутат. Его осудили за убийство жены, но он вышел из СИЗО, заключив контракт с ЧВК Вагнера

На войне в Украине погиб бывший депутат Тасеевского районного совета Красноярского края от ЛДПР Александр Хаконов, осужденный по обвинение в убийстве жены и который заключил контракт с ЧВК Вагнера. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на реестр наследственных дел.

Хаконов ушел на войну в июне 2023 года. По информации издания NGS24.ru, он заключил контракт с ЧВК Вагнера, находясь в СИЗО.

Согласно реестру, 53-летний Хаконов погиб в августе 2024 года.

В июне 2022 года суд в Красноярском крае приговорил Хаконова к девяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима по обвинению в убийстве жены. Он признал вину.

По версии следствия, Хаконов вечером 28 марта 2022 года выпивал вместе со своей женой, 35-летней Еленой. Между ними произошел конфликт, Елена «начала высказывать в адрес Хаконова оскорбления, используя грубую нецензурную брань». Хаконов в ответ нанес ей 19 ударов руками, а затем дважды ударил ножом в грудь. Тело жены Хаконов положил в багажник машины, привез в район свалки, вытащил из автомобиля и прикрыл ветками и строительным мусором. На следующий день он сообщил в полицию о пропаже жены.

В суде, как пишет «Медиазона», Хаконов говорил, что «предложил супруге вступить с ним в половой акт», она отказалась и стала «унижать его как мужчину». Свои действия он объяснял «аффектом, вызванным тяжким оскорблением» и «тяжелым унижением, из-за которого он не контролировал свое поведение».