Бейонсе стала долларовым миллиардером

Американская поп-певица Бейонсе Ноулз-Картер стала пятым музыкантом, чье состояние превысило один миллиард долларов, подсчитал журнал Forbes.

Помимо нее, долларовыми миллиардерами являются ее муж, рэпер Jay-Z, певицы Тейлор Свифт и Рианна, а также Брюс Спрингстин. Всего в списке миллиардеров Forbes присутствуют 22 артиста, представляющих сферу развлечений.

Согласно подсчетам издания, мировой тур Бейонсе 2023 года в поддержку альбома Renaissance собрал почти 600 миллионов долларов. Следующий тур 2025 года с кантри-альбомом Cowboy Carter принес певице более 400 миллионов долларов от продажи билетов и еще 50 миллионов долларов от продажи сувенирной продукции на концертах.

Бейонсе также получает прибыль от своего бренда по уходу за волосами Cécred, марки виски SirDavis и линии одежды Ivy Park, прекратившей существование в 2024 году. Однако большая часть ее личного состояния приходится на музыку.

Бейонсе входит в число самых продаваемых музыкальных исполнителей в мире. Она же — самый награждаемый артист в истории «Грэмми». На счету певицы 35 премий. В номинации «Лучший альбом» Бейонсе впервые получила «Грэмми» в 2024 году — за альбом Cowboy Carter.

Читайте также

Бейонсе — чемпионка по количеству «Грэмми» Рассказываем, как она стала главной поп-звездой мира, уничтожив границу между музыкой и политикой

Читайте также

Бейонсе — чемпионка по количеству «Грэмми» Рассказываем, как она стала главной поп-звездой мира, уничтожив границу между музыкой и политикой