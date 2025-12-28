Зеленский поговорил с европейскими лидерами перед встречей с Трампом (они в ней участвовать не будут)

Владимир Зеленский, прилетевший в Канаду перед своей встречей с Дональдом Трампом, которая намечена на 28 декабря, поговорил с европейскими лидерами.

«Обсудили, как идем сейчас по дипломатическому треку сейчас. Итого обсудили важнейшие приоритеты. Украина ценит всю поддержку. Завтра после встречи с президентом Трампом продолжим разговор», — написал Зеленский.

По его словам, нужны «сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии», чтобы Владимир Путин «не смог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны».

В числе участников разговора были лидеры Канады, Франции, Финляндии, Германии, Италии, Дании, Польши, Нидерландов, Норвегии и Швеции.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ключевым пунктом обсуждений гарантии безопасности для Украины. «Все участники дискуссии сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение. Они должны быть конкретными и надежными. Такие гарантии также означают более безопасную Польшу», — написал Туск после разговора.

Встреча Трампа и Зеленского пройдет во Флориде, и, по данным Белого дома, она запланирована на 21:00 по московскому времени. Украинская делегация уже прибыла в США, сообщил первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица.