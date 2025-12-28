В московских аэропортах задержали и отменили более 300 рейсов после налета дронов на столицу

В московских аэропортах Шереметьево и Внуково были задержаны более 270 рейсов, отменены — 42, а еще 69 ушли на запасные аэродромы из-за введенных накануне ограничений, пишет РИА Новости.

В самом Шереметьево уточнили, что на прилет и вылет было отменено по 17 рейсов, задержались 32 рейса, а еще 49 ушли на запасные аэродромы.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что вынужденно «корректирует расписание» путем переноса времени вылета ряда рейсов. Часть рейсов, летевших в Москву, перенаправили на запасные аэродромы в Домодедово, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Самару, Екатеринбург. О «вынужденной корректировке» рейсов также уведомила авиакомпания «Победа».

Шереметьево и Внуково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов около 17 часов по Москве 27 декабря, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность полетов. Вылет рейсов осуществлялся «по согласованию с соответствующими органами». Около полуночи ограничения были сняты. В московском Домодедово телеграм-каналу«База» сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.

Накануне мэр Москвы Собянин сообщил, что силы ПВО сбили не менее 20 дронов, летевших в направлении столицы.