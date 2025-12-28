Умерла Брижит Бардо

Французская актриса, певица и модель Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года, сообщают Le Figaro и AFP.

Hulton Archive / Getty Images

Брижит Бардо родилась в Париже, в юности занималась балетом, затем стала фотомоделью и актрисой. Известность ей принесли съемки в фильме «И Бог создал женщину» (1956) режиссера Роже Вадима, который был ее первым мужем. Впоследствии Бардо снялась почти в 50 картинах, в числе которых были «Истина» (1960), «Презрение» (1963), «Вива, Мария!» (1965), «Дорогая Брижит» (1965), «Мужское — женское» (1966). Бардо работала как актриса с Аленом Делоном, Марчелло Мастроянни; снималась у Жан-Люка Годара и многих других известных французских режиссеров. Кинокарьеру актриса закончила в 1973 году в возрасте 39 лет.

Брижит Бардо на площади Святого Марка во время 19-го Венецианского международного кинофестиваля, 1958 год Mario De Biasi / Mondadori / Getty Images

Также Бардо занималась музыкой и записала несколько пластинок. В частности, она пела вместе с Сержем Генсбуром, с которым у нее был непродолжительный роман — и который написал специально для нее несколько песен.

После окончания кинокарьеры Бардо стала защитницей животных. В 1987 году она основала «Фонд Брижит Бардо» по охране животных, собрав для этого на аукционе три миллиона франков — она продала свои драгоценности и имущество. Кроме того, она отдала фонду свою недвижимость — дом в Базоше и особняк в Сен-Тропе — а также права на свою книгу. Сама актриса говорила, что фонд «составляет смысл и цель ее жизни» и что «животные ей ближе, чем люди».

Брижит Бардо в приюте для животных, 1980 год

Брижит Бардо, 1996 год Bernard Bisson / Sygma / Getty Images