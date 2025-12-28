Apple по требованию Роскомнадзора удалила из российского AppStore Hornet — приложение для гей-знакомств
Приложение для ЛГБТК-знакомств Hornet удалено из российского AppStore, обратило внимание издание Парни+.
В пресс-службе Hornet заявили, что приложение удалено по требованию Роскомнадзора. Удаление касается новых загрузок и обновлений, пояснил представитель Hornet. По его словам, ресурс ведет переговоры с Apple и Роскомнадзором, «чтобы лучше понять детали распоряжения и работать над скорейшим восстановлением приложения в App Store».
Пользователей предупредили, чтобы они не удаляли уже установленное приложение со своих устройств, поскольку возможности переустановить его у владельцев техники Apple может не быть.
В российском Google Play приложение пока остается доступным.
В ноябре 2023 года Верховный суд России объявил несуществующее «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории России. После этого власти усилили борьбу с «ЛГБТ-пропагандой»: активисты начали подвергаться преследованию, на книжные магазины составлялись протоколы по статье о «пропаганде ЛГБТ», итогом которых становились большие штрафы. Кроме того, в гей-клубах по всей стране проходили рейды полиции, после которых заведения стали закрываться.