В Японии почти 70 машин столкнулись на скоростной трассе. Два человека погибли, более 20 пострадали

На скоростной автомагистрали в японской префектуре произошла массовая авария с участием 67 автомобилей. В результате ДТП погибли два человека, еще 26 получили различные травмы, сообщает Kyodo со ссылкой на полицию.

Авария произошла вечером 26 декабря на магистрали Канэцу в районе города Минаками. В это время там действовало предупреждение о сильном снегопаде, а скорость на магистрали была ограничена до 50 километров в час.

Полиция считает, что причиной массовой аварии стала гололедица. Столкнулись как легковые, так и грузовые машины. Примерно 20 автомобилей в результате ДТП загорелись. Их тушили более семи часов.

Пять пострадавших в ДТП получили тяжелые травмы. Среди погибших — 77-летняя женщина из Токио. Личность второго погибшего устанавливается.

Участок автомагистрали, где произошла авария, закрыли.

【速報】関越道50台超絡む事故 1人死亡、26人重軽傷 共同通信 KYODO NEWS