Таиланд и Камбоджа договорились прекратить огонь

Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня, оно вступило в силу 27 декабря, сообщает Reuters. Соглашение подписали министры обороны двух стран.

Стороны договорились, что военные Таиланда и Камбоджи останутся на своих текущих позициях. Таиланд пообещал вернуть на родину 18 камбоджийских военных, если соглашение о прекращении огня продлится более 72 часов, сообщает BBC News.

Боевые действия продолжались 20 дней, начиная с 6 декабря. В результате конфликта с обеих сторон погиб по меньшей мере 101 человек. Несколько сотен тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Таиланд и Камбоджа более 100 лет конфликтуют из-за территорий, расположенных на разных участках их 800-километровой сухопутной границы. Конфликт обострился в июле, когда погибли по меньшей мере 48 человек. При участии президента США Дональда Трампа страны подписали в октябре мирное соглашение, но в декабре боевые действия возобновились.

