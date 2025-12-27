Россия атаковала Киев. Под удар попали жилые дома
Вооруженные силы РФ нанесли удар по Киеву в ночь на 27 декабря, сообщил глава города Виталий Кличко. По предварительным данным, ранения получили пять человек, из них четверо госпитализированы.
В нескольких районах Киева возникли пожары, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Так, в Оболонском районе возник пожар в трехэтажном частном доме, в Дарницком — в двухэтажном доме, в Голосеевском — на станции технического обслуживания.
Как добавил Кличко, в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный дом, возник пожар на верхних этажах. Телеграм-канал «Insider ua» сообщил, что беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Позняках в Дарницком районе.
По сообщениям украинских мониторинговых пабликов, атака на Киев продолжается.