Россия атаковала Киев. Под удар попали жилые дома

Вооруженные силы РФ нанесли удар по Киеву в ночь на 27 декабря, сообщил глава города Виталий Кличко. По предварительным данным, ранения получили пять человек, из них четверо госпитализированы.

В нескольких районах Киева возникли пожары, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Так, в Оболонском районе возник пожар в трехэтажном частном доме, в Дарницком — в двухэтажном доме, в Голосеевском — на станции технического обслуживания.

Как добавил Кличко, в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный дом, возник пожар на верхних этажах. Телеграм-канал «Insider ua» сообщил, что беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Позняках в Дарницком районе.

По сообщениям украинских мониторинговых пабликов, атака на Киев продолжается.