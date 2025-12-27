Москву атаковали беспилотники. Собянин отчитался, что ПВО сбили более 20 дронов

Более 20 беспилотников сбили на подлете к Москве, сообщают ТАСС и «Осторожно, новости» со ссылкой на отчеты мэра города Сергея Собянина об отраженных атаках.

По подсчетам «Осторожно, Москва» к моменту публикации этой новости, днем 27 декабря мэр сообщил о 26 беспилотниках, сбитых под Москвой. Все отчеты были опубликованы примерно с 16:50 до 19:20 по местному времени.

Собянин в своих сообщениях не уточнил, где именно упали обломки сбитых дронов. «Осторожно, новости» отмечает, что жители подмосковных Серпухова, Подольска, Раменского и Одинцово жалуются на звуки взрывов.

На фоне массированной атаки в аэропортах Внуково и Шереметьево ввели ограничения на полеты.

В свою очередь Минобороны РФ отчиталось, что российские военные с 15:00 до 18:00 по Москве сбили над российскими регионами 111 украинских беспилотников. Восемь из них, говорится в сообщении, были уничтожены над Московским регионом.