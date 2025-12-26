Житель Донецка открыл стрельбу в супермаркете. Полиция самопровозглашенной ДНР заявила, что стрелявшего «обезвредили»
Источник: ТАСС
Житель Донецка открыл беспорядочный огонь из автомата в супермаркете на западе города, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД самопровозглашенной ДНР.
Пострадавших нет, стрелявшего «обезвредили», отчиталось ведомство.
По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел вечером 25 декабря в одном из магазинов Петровского района. Покупатель пришел в магазин с пакетом, из которого достал автомат Калашникова, и открыл стрельбу в торговом зале. Прибывшие на место полицейские его задержали. Мотивы стрелявшего неизвестны.
Полицейских, которые задержали стрелка, собираются наградить, отмечает РИА Новости.