Вышла новогодняя серия «Простоквашино», в которой появляется Путин

Новогодняя серия мультфильма «Простоквашино», в которой появляется Владимир Путин, вышла в онлайн-кинотеатре Okko 26 декабря.

По сюжету семиминутной серии под названием «Настоящий новый год», в новогоднюю ночь кот Матроскин и пес Шарик отправляются на Красную площадь, чтобы проверить, записывает ли президент свое обращение заранее. Там к ним подходит Путин. Шарик говорит, что они из Простоквашино, и президент отвечает: «Простоквашино? Знаю, люблю. Там отличная рыбалка, кстати». После этого кот и пес вместе с президентом поздравляют россиян, а в финальном кадре на площади собираются все герои вместе с Путиным.

Персонажа Путина в мультфильме озвучил актер Дмитрий Грачев, который известен как пародист российского президента.

О появлении Путина в мультфильме «Простоквашино» рассказал 17 декабря РБК со ссылкой на источник на медиарынке. Тогда же были опубликованы два кадра из мультфильма — как раз те, где все герои стоят вместе с Путиным.

Обновленный мультсериал «Простоквашино» — продолжение серии советских мультфильмов — выходит с 2018 года. В сентябре 2025-го глава киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщала, что персонаж Путина может появиться в «Простоквашино». По ее словам, «Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения нашей страны, нашей культуры».