В Сирии при взрыве в мечети погибли восемь человек

Восемь человек погибли, 18 получили ранения при взрыве в шиитской мечети имама Али в городе Хомс в центре Сирии, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные власти.

Reuters со ссылкой на чиновников сообщает, что взрыв произошел в мечети во время полуденной пятничной молитвы, когда в здании было много людей.

Источник в службах безопасности сообщил SANA, что, по предварительным данным, взрывные устройства были заложены внутри мечети.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили мечеть. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

