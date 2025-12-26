В Сирии при взрыве в мечети погибли восемь человек
Источник: SANA
Восемь человек погибли, 18 получили ранения при взрыве в шиитской мечети имама Али в городе Хомс в центре Сирии, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные власти.
Reuters со ссылкой на чиновников сообщает, что взрыв произошел в мечети алавитов во время полуденной пятничной молитвы, когда в здании было много людей.
Источник в службах безопасности сообщил SANA, что, по предварительным данным, взрывные устройства были заложены внутри мечети.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили мечеть. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.