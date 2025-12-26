В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Пользователи из России и других стран мира, включая США, жалуются на проблемы с веб-версией и мобильным приложением. Они не могут отправить сообщения и загрузить фото или видео.

С октября жители России жалуются на перебои в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram. Вскоре Роскомнадзор объявил, что ограничил работу этих мессенджеров «для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность». Группа из 42 россиян подала коллективный иск к властям из-за блокировок звонков в мессенджерах.

