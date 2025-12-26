РИА Новости: в Петербурге сорвали собрание «проукраинской» группы, молившейся в защиту Зеленского

Источники РИА Новостей и других провластных российских СМИ сообщили 26 декабря, что полиция Петербурга пресекла собрание «проукраинской псевдорелигиозной организации» «Школа единого принципа», которое проходило в Адмиралтейском районе Петербурга.

РИА Новости назвало организацию «сектой». Источник агентства заявил, что «адепты организации на собраниях обсуждают ход , проводят молебны за здравие [президента Украины Владимира] Зеленского». Собеседник добавил, что участникам группы предписывали круглосуточно молиться «о защите россиян от мобилизации» по графику, составленному руководителями.

Российские медиа распространили аудиозапись, на которой, предположительно, звучат слова молебна в защиту Зеленского. В записи две женщины по очереди говорят: «Архангел Михаил, апостолы Христовы и все святые, молите бога о нас. Защитите Владимира Зеленского и его команду, и всех защитников Украины. Ограждаю дом ваш: Харьков и область, Покровск и район, Сумы и область, Киев и область, Днепр и область, Запорожье и область, Херсон и область, Одесса и область, курской направление. Страну вашу, Украину, в которой вы живете, в круге молитв моих схороняя ее от огненного запаления, воровского нападения и и всякого зла и страхования. Аминь».

Телеканал «78» заявил, что полицейские пришли на всероссийское собрание, проходившее 25 декабря. Российские СМИ и телеграм-каналы, близкие к силовым структурам, распространили смонтированное видео, как около 10 полицейских входят на собрание группы, в котором участвовали более 70 человек.

На видеозаписи полицейский спрашивает «Кто старший?», ему отвечает женщина, которая представляется как Даутова Ольга Борисовна. Она говорит на записи: «„Школа единого принципа“ учит нас любви, как жить по светлым принципам. „Школа единого принципа“ была основана на Украине».

По информации из открытых источников, Ольга Даутова — профессор одного из вузов Петербурга. РИА Новости пишет, что в руководство организации входили преподаватели вузов и школ.

В собрании, судя по записи, участвовали как жители Петербурга, так и других городов. Телеграм-каналы Baza и Mash сообщили, что всех участников задержали, но после опроса отпустили. В отношении них проводят проверку по статье Уголовного кодекса о «фейках» об армии, пишет РИА Новости.