Авторов шоу о депутате Наливкине приговорили к условным срокам по делу о хулиганстве. Его возбудили из-за ролика, в котором герой стреляет из гранатомета по баннеру «Единой России»

Уссурийский районный суд Приморского края приговорил режиссера Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова, авторов сатирического шоу о вымышленном депутате Виталии Наливкине, к шести годам условно каждого, пишет «Коммерсант».

Клочкова и Вавилова обвиняли в хулиганстве (часть 3 статьи 213 УК) и незаконном изготовлении взрывчатки (часть 2 статьи 223.1 УК). Поводом для дела стала серия под названием «Виталий Наливкин предотвратил теракт», опубликованная в сентябре 2021 год. В ней главный герой приезжает к автобусной остановке, на которой оставлена подозрительная сумка, и, взяв гранатомет, чтобы «уничтожить опасный объект», стреляет из него по придорожному рекламному щиту «Единой России».

В сентябре 2025 года создатели шоу рассказали, что спустя четыре года дело дошло до суда и обратились к подписчикам за помощью в связи с «тяжелыми статьями» (максимальное наказание по одной из них предусматривает до восьми лет лишения свободы, по другой — до 15 лет). Обвинение в суде запрашивало для каждого 14 лет колонии строгого режима.

«Обвинения абсурдные, состава правонарушения нет. Если исходить из логики обвинения, авторов любого фильма, в котором используются пиротехнические эффекты, надо привлекать к уголовной ответственности», — говорил один из адвокатов съемочной группы Алексей Клецкин «Коммерсанту».

Шоу о главе несуществующего исполкома Уссурийского района Виталии Наливкине выходило на ютьюбе. В этих сатирических видео Наливкин боролся с коррупцией и улучшал жизнь простых жителей Уссурийска. Депутата Наливкина играл актер Андрей Неретин. В октябре 2024 года он объявил о закрытии проекта, а на следующий день умер в возрасте 48 лет. Режиссер проекта Андрей Клочков говорил, что Неретин до этого год не пил, но после закрытия проекта «сорвался от расстройств и на протяжении двух дней беспробудно, в общем, пьянствовал». За день до смерти его обнаружили дома в «не очень хорошем» состоянии, рассказал Клочков.

