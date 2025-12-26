Госпортал «Культура.рф» назвал «сатирическими» стихотворения русских классиков с критикой властей

Портал «Культура.рф» отметил тегом «сатирические» стихотворения русских поэтов, в которых они критиковали страну и власти, обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

Этот тег стоит под стихотворением Осипа Мандельштама «Мы живем, под собою не чую страны», в котором поэт критиковал Иосифа Сталина. Считается, что это произведение стало поводом для советской власти подвергнуть поэта репрессиям. В 1938 году Мандельштам умер в пересыльном лагере.

Кроме того, «сатирой» администрация портала сочла стихотворение Георгия Иванова «Я за войну, за интервенцию», в котором говорится о ядерном ударе по большевистской России, и произведение Андрея Дементьева «Чиновнику» о бюрократии и коррупции.

При этом стихотворение «Прощай, немытая Россия…» Михаила Лермонтова на портале отметили тегом «О родине», отметил журналист Сергей Ерженков.

«Культура.рф» — это «гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России», говорится на портале. Среди прочего, он выступает как агрегатор классических текстов русской литературы.

Сайт работает при министерстве культуры с 2012 года и финансируется в рамках национального проекта «Культура». Бюджет его цифрового направления ежегодно составляет более миллиарда рублей, пишет «Можем объяснить».