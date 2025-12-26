Главный редактор и часть сотрудников саратовского независимого издания «Глушь медиа» уволились из-за конфликта с издателем

В Саратове из независимого издания «Глушь медиа» уволена главный редактор Елена Иванова, за ней ушла большая часть коллектива редакции, рассказал генпродюсер издания и муж Ивановой Дмитрий Козенко.

В редакции считают, что Иванову уволили по желанию издателя и саратовского бизнесмена Аркадия Евстафьева. Стороны не желают выносить суть своих разногласий в публичную плоскость, отмечает «Говорит Немосква».

Козенко утверждает, что формальным поводом для увольнения Ивановой стало то, что в ноябре часть сотрудников редакции не пришли в офис из-за масштабного отключения воды. При этом они работали удаленно и остались на связи.

По мнению генпродюсера, учредитель Евстафьев увольнением Ивановой пытается «оптимизировать» коллектив редакции, чтобы не сокращать людей напрямую и не платить выходное пособие. По словам Козенко, издатель давно не общается с главным редактором и все указания передает через директора Дениса Руденко.

«Глушь медиа» — одно из немногих работающих в России независимых региональных изданий, пишет «7×7». Его создала редакция «Свободных новостей», которые закрылись летом 2025 года, после того как власти России лишили издание лицензии и заблокировали его сайт из-за публикаций о войне, падении беспилотников в регионе, выборах и протестах, а также за упоминание «иноагентов». Роскомнадзор также грозил журналистам уголовным преследованием.