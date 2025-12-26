Банк России представил новую тысячерублевую купюру

Банк России с 26 декабря ввел в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 рублей с символами Приволжского федерального округа, сообщил финансовый регулятор.

Банк России

Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне изображены Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р», а также Дворец земледельцев в Казани. Новая банкнота выполнена в бирюзовой гамме.

На купюре также размещен QR-код, ведущий на сайт Банка России, где представлена подробная информация об оформлении и признаках подлинности банкноты.

Это вторая попытка выпустить новую тысячерублевую купюру. Первая была в 2023 году. Тогда Банк России ввел в обращение банкноту, дизайн которой был также посвящен Приволжскому федеральному округу. На оборотной стороне купюры изобразили башню Сююмбике в Казани, которую венчает полумесяц, а рядом с ней Музей истории государственности татарского народа, расположенный в здании бывшей Дворцовой церкви. В советское время с нее сняли крест.

В Русской православной церкви заявили, что Банк России недостаточно тщательно проработал дизайн новой тысячерублевой купюры. Представители РПЦ посчитали, что бывшую церковь на банкноте можно было бы изобразить вместе с крестом.