В университет профсоюзов в Петербурге пришли с обыском. Ректора Александра Запесоцкого ранее сняли с должности, а имущество вуза изъяли по суду

В петербургском гуманитарном университете профсоюзов проходит обыск, пишут «Фонтанка» и «Ротонда» со ссылкой на источники.

По данным «Ротонды», обыск проводится в рамках уголовного дела о мошенничестве. Издание пишет, что временное руководство вуза, назначенное после того, как ректора Александра Запесоцкого отстранили от должности в сентябре, заявило о пропаже 26 миллионов рублей в период с 2021 по 2025 год. По версии «Фонтанки», временное руководство вуза не нашло подтверждения расходов около 20 миллионов рублей.

Ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) был Александр Запесоцкий. В конце сентября 2025-го Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры отстранил 71-летнего Запесоцкого от должности. Временно исполняющим обязанности ректора назначили Евгения Лубашева, который занимал пост директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права.

В своем иске Генпрокуратура также требовала изъять из незаконного владения университета несколько зданий, включая общежитие и гимназию при вузе. Ведомство утверждало, что Запесоцкий использовал имущество вуза «для личного обогащения» за счет средств от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета. 10 октября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил эти требования и изъял имущество университета в пользу государства. Запесоцкий (на свою должность он после удовлетворения иска так и не вернулся) обвинения отрицал. «Фонтанка» писала, что после решения суда в вузе установилось «двоевластие» и врио Евгений Лубашев ходит на работу с судебными приставами.

Запесоцкий возглавлял университет профсоюзов с 1991 года — бессменно с момента его создания. В 2012 году он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Также Запесоцкий известен тем, что судился с петербургскими журналистами — он подавал иск о защите чести и достоинства к «Фонтанке», а также иск к «Бумаге» — из-за новости о том, что он распорядился отчислить 150 студентов за некорректные высказывания в соцсетях.