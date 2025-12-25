«Коммерсант»: замгендиректора «Аэрофлота», отвечавший за информационную безопасность, ушел в отставку после июльской кибератаки

Замгендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям Антон Мацкевич ушел из компании после масштабной кибератаки в июле, которая привела к коллапсу в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным двух источников издания, Мацкевич покинул свой пост в середине декабря. В «Аэрофлоте» подтвердили его уход, добавив, что он уволился по собственному желанию. Однако все собеседники «Коммерсанта» в авиаотрасли связывают уход Мацкевича с последствиями кибератаки в июле.

В «Аэрофлоте» отметили, что при Мацкевиче в компании произошел «существенный рывок в развитии IT-направления» в части «импортозамещения и реализации стратегии цифровой трансформации группы», пишет «Коммерсант».

Обязанности Мацкевича будет исполнять Денис Попов, который ранее возглавлял дочернюю IT-компанию «АФЛТ-Системс». Его назначили директором департамента информационных систем «Аэрофлота».

28 июля 2025 года «Аэрофлот» сообщил о масштабном сбое в работе информационных систем. В результате этого были отменены 54 парных рейса (туда и обратно) из базового для перевозчика московского аэропорта Шереметьево. Ответственность за кибератаку взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны». «Аэрофлот» потерял не меньше 260 миллионов рублей только из-за отмены рейсов, а атака на его IT-системы стала одним из крупнейших киберинцидентов в истории российской авиации.

Издание The Bell выяснило, как проходила эта атака. По данным журналистов, в офисах «Аэрофлота» обесточивали целые этажи, чтобы остановить уничтожение инфраструктуры, а после атаки сотрудники авиакомпании еще несколько месяцев были вынуждены решать многие рабочие задачи в ручном режиме. Один из собеседников The Bell рассказывал, что взаимодействие между ИТ и информационной безопасностью в компании было «ужасное» и описывал две конфликтующие «вертикали» с отдельными бюджетами и отдельными подрядчиками — одну у Мацкевича, другую — у директора департамента информационной безопасности Александра Юфаркина.

Читайте также

Как взломали «Аэрофлот» The Bell рассказывает подробности о хакерской атаке, из-за которой в Шереметьево произошел коллапс

Читайте также

Как взломали «Аэрофлот» The Bell рассказывает подробности о хакерской атаке, из-за которой в Шереметьево произошел коллапс