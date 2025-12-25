«Коммерсант»: Россия обсуждает с США совместный контроль над Запорожской АЭС. По словам Путина, Вашингтон хочет заняться там майнингом

Россия и США обсуждают совместное управление Запорожской АЭС, захваченной войсками РФ, без участия Украины, сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, не раскрывая источник информации.

По его данным, Путин высказался об этом на закрытой встрече с бизнесом 24 декабря. «Американские коллеги, например, выражали заинтересованность заняться майнингом на Запорожской АЭС. Поставки электроэнергии на Украину тоже по инициативе американской стороны обсуждаются», — рассказал Колесников.

Он добавил, что, по словам Путина, США спрашивали у России, можно ли украинским специалистам работать на АЭС. Путин на это «отвечал, что они сейчас там и работают, как раньше, просто паспорта у них теперь российские», заявил Колесников.

Россия захватила Запорожскую АЭС — крупнейшую атомную станцию в Европе — в начале полномасштабного вторжения в Украину. Контроль над станцией — один из ключевых вопросов, который поднимают во время урегулирования конфликта России и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что американская сторона настаивает на том, чтобы АЭС совместно эксплуатировали Украина, Россия и США, при этом Соединенные Штаты стали главным менеджером совместного предприятия.

Украина, по словам Зеленского, выступает за то, чтобы станцией управляли только Киев и Вашингтон. В этом случае 50% производимой электроэнергии получил Украина, остальные 50% распределят США.

