Нейролептик «Сероквель» исчез из большинства крупных аптек в Москве и других городах, пишет «Коммерсант».

По данным издания, «Сероквель» в дозировках 25 миллиграмм и 100 миллиграмм пропал в «Ригле», «Столичках», «Неофарме», «Горздраве» и «36,6». Также его нельзя заказать в крупных интернет-аптеках — например, «Еаптеке» и «Здравсити». В некоторых точках «Сероквель» еще остался в самой большой дозировке — 200 миллиграмм.

Анна Яворская, директор по регуляторным вопросам компании «Фармагейт», которую производитель уполномочил принимать претензии по препарату, пояснила, что перерыв в поставках «Сероквеля» в Россию связан с переносом производства нейролептика из одной страны в другую.

Производителем «Сероквеля» с 1997 года была британско-шведская AstraZeneca. В 2019 году она передала права немецкой Cheplapharm Arzneimittel. В AstraZeneca «Коммерсанту» пояснили, что регистрационные удостоверения на «Сероквель» в России перешли немецкой стороне только летом 2025 года.

По словам Анны Яворской, процесс переноса производства препарата «не быстрый, может длиться более года».

«Сероквель» — это антипсихотический рецептурный препарат в таблетках на основе кветиапина. Его прописывают при шизофрении, психозах и биполярных расстройствах. В России «Сероквель» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

У «Сероквеля» есть аналоги, и, как говорят врачи, опрошенные «Коммерсантом», обычно переход на дженерики «проходит гладко», но вспомогательные компоненты других лекарственных средств могут отличаться от оригинального, что влияет на действие препарата.