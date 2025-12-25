Иван Ургант завел ютьюб-канал «Живой Ургант»

Телеведущий Иван Ургант завел страницу на YouTube. Первое видео на канале «Живой Ургант» под названием «Ургант удивил даже близких» появилось вечером 25 декабря.

В записи, которая длится чуть менее полутора минут, Ургант заявил, что на канале будут публиковать видео, которые он и его команда сняли в поездках в 2025 году.

«Будем выкладывать то, что выкладывается», — сказал Ургант. Он также поздравил зрителей с Новым годом.

Ургант удивил даже близких Живой Ургант

Иван Ургант в 2012-2022 годах вел на Первом канале шоу «Вечерний Ургант». Выпуск программы прекратился после того, как Ургант выступил против полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. По данным The New York Times, известные россияне попросили президента РФ Владимира Путина «реабилитировать» Урганта, но Путин отказался.

Иван Ургант в апреле 2025-го начал выступать с концертами своего нового шоу «Живой Ургант».

Иван Ургант продолжает жить в России.

О «Живом Урганте»

Иван Ургант выступил в Израиле с новым шоу «Живой Ургант» — в духе «Вечернего Урганта», которого нет в эфире c начала войны Вместе с Александром Гудковым он «помянул своего коллегу» Дмитрия Хрусталева (теперь именно он стал одним из главных лиц Первого канала)

О «Живом Урганте»

Иван Ургант выступил в Израиле с новым шоу «Живой Ургант» — в духе «Вечернего Урганта», которого нет в эфире c начала войны Вместе с Александром Гудковым он «помянул своего коллегу» Дмитрия Хрусталева (теперь именно он стал одним из главных лиц Первого канала)