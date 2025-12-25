Google позволит пользователям изменить адрес электронной почты

Компания Google начала предоставлять пользователям сервиса Gmail возможность изменить электронный адрес с доменом @gmail.com, сообщает сайт «9to5Google».

На англоязычной странице поддержки Google сейчас говорится, что изменить адрес, который оканчивается на @gmail.com, «обычно нельзя». Однако профильные паблики, пишет «9to5Google», обратили внимание на сообщение компании на странице поддержки на языке хинди. В нем говорится, что адрес на @gmail.com можно изменить, оставив домен.

На той же странице сотрудники Google отметили, что возможность изменить адрес «постепенно предоставляется» пользователям, поэтому сейчас эта опция может быть доступна не всем людям с гугл-почтой.

На странице поддержки на русском отмечается, что «возможность менять адрес электронной почты аккаунта Google пока доступна не всем пользователям».

В Google объяснили, что после смены адреса старый сохранится, а пользователь продолжит получать письма как на старый, так и на новый адрес. Исходный адрес также будет работать для доступа к учетной записи, письмам, фотографиям и другим данным. Он останется закрепленным за аккаунтом, его не будут передавать другим пользователям.

После изменения адреса пользователь не сможет изменить или удалить его в течение 12 месяцев. Кроме того, на одной учетной записи можно будет изменить адрес только три раза.

Читайте также

В Chrome встроили чат-бота, чтобы он все делал за пользователя: читал почту, покупал продукты и (куда без этого) совершал ошибки Тренд на ИИ в браузерах смущает экспертов — он открывает новые возможности для хакерских атак

Читайте также

В Chrome встроили чат-бота, чтобы он все делал за пользователя: читал почту, покупал продукты и (куда без этого) совершал ошибки Тренд на ИИ в браузерах смущает экспертов — он открывает новые возможности для хакерских атак