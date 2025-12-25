17 тысяч жителей Серова в Свердловской области остались без тепла в 30-градусный мороз

Часть жителей 90-тысячного Серова в Свердловской области осталась без отопления из-за аварии на одной из городских котельных, сообщает Itʼs My City, ссылаясь на региональную прокуратуру.

Авария затронула 338 многоквартирных домов, где живут около 17 тысяч человек, а также 102 нежилых объекта, в том числе два образовательных учреждения, пять детских садов и подразделение городской больницы.

Ситуацию осложняют сильные морозы. По данным Gismeteo, сейчас в Серове −27 градусов, при этом в течение дня температура опускалась до −40 градусов. В ночь на пятницу, 26 декабря, ожидается потепление до −20 градусов.