В Новосибирске ОМОН ворвался в дом отца восьми детей, просившего помощи у Путина. Двух детей повалили на пол

Бойцы ОМОНа ворвались в дом семьи Белозеровых в Новосибирске рано утром 23 декабря, когда вся семья спала. Омоновцы разбили окно, повалили на пол отца детей Евгения Белозерова и двух его сыновей 10 и 13 лет, сообщает издание «Прецедент».

«Выскакиваю из постели и тут меня ОМОН ломает, бьет по ногам», — рассказал Белозеров журналистам. По его словам, его били по больной ноге.

Силовики забрали мужчину в отдел полиции, но вскоре отпустили, не предъявив никаких обвинений. Белозеров считает, что омоновцы перепутали его дом с домом бывших соседей — представителей общины рома.

Евгений Белозеров сообщил, что пожалуется в прокуратуру.

Семья Белозеровых в 2024 году выходила с детьми на пикет на Красную площадь в Москве, пишет «Сибирский экспресс». Они просили, чтобы им дали деньги на новое жилье — сейчас семья живет в перестроенном дачном доме. Белозеровы пытались добиться приема у президента РФ Владимира Путина, но им отказали.