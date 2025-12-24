В Астрахани по подозрению в подготовке теракта задержали 13-летнего подростка

Советский районный суд Астрахани 23 декабря отправил в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 13-летнего подростка, которого подозревают в подготовке теракта.

В пресс-релизе суда говорится, что задержанный подросток М. собирал самодельное взрывное устройство и планировал теракты на территории Астраханской области и Дагестана. Кроме того, он создал в телеграме сообщество «с целью обучения подписчиков изготовлению взрывных устройств».

Сам М. пояснил, что в начале лета 2025 года начал общаться в телеграме со сторонником «Исламского государства». Они общались на религиозные темы, затем подросток сделал в мессенджере группу «с целью создания шариата», но позже ее «пришлось распустить», потому что «сначала нужно вступить в террористическое сообщество, без чего его не могут обучать и направлять», говорится в пресс-релизе суда. Там же сообщается, что подросток «принял решение о совершении теракта» в Дагестане, но не уточняется, по каким причинам и с какими намерениями.

Возраста уголовной ответственности, который наступает в 14 лет, подросток пока не достиг, поэтому дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ (222.1 и 223.1 УК) против него возбуждено не было, пояснил суд. В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей его отправили на срок не более 30 суток.