Умерла основательница телеканала РЕН Ирена Лесневская

Журналистка Ирена Лесневская умерла в возрасте 83 лет, сообщила телеведущая Марианна Максимовская 24 декабря.

«Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по „Неделе“. И — все российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни», — написала Максимовская в фейсбуке.

Фонд «Академия Российского телевидения»

Ирена Лесневская с 1960-х годов работала на Центральном телевидении СССР. В 1991 году она вместе с сыном Дмитрием учредила телекомпанию Ren TV, которая продавала свои программы другим каналам. В 1997-м Лесневские основали одноименный телеканал и руководили им до 2005 года.

После ухода с Ren TV Ирена Лесневская купила журнал «Новое время» (позднее переименован в The New Times). Она стала издателем журнала, а также на протяжении двух лет работала его главным редактором. Затем этот пост заняла Евгения Альбац. В 2013 году Лесневская подарила журнал Альбац.

Лесневская — лауреат нескольких телевизионных наград в России и кавалер французского ордена Почетного легиона.